Salah deixa tudo no ar: "Meu futuro? Não sei"

Com a luta do Liverpool por Kylian Mbappé, na Inglaterra há quem veja Mohamed Salah fora do time de Jürgen Klopp. O que vai acontecer com ele? Bem, a julgar pelas palavras do próprio jogador, cujo contrato expira no verão de 2023, é uma verdadeira incógnita.

O atacante egípcio passou pela mídia norueguesa 'TV2' e falou se ele se vê continuando no Liverpool. "Se você me perguntar sobre meu futuro, não sei", Salah retrucou a princípio, levando a especulações. No entanto, pessoalmente, ele afirma se sentir muito confortável em Anfield.

“Eu digo que quero ficar aqui o maior tempo que puder, mas como já disse outras vezes, está nas mãos do clube”, continuou, e se mostrou comprometido: “Vou dar sempre 100% até o último minuto que estiver neste clube e quero ganhar o máximo de troféus que puder. Quero dar 100% às pessoas que me mostram amor o tempo todo".

Salah também fez um balanço da atual temporada e se referiu à praga de lesões: "De uma forma ou de outra nos afetou, mas os jogadores que agora ocupam essas posições sempre dão o seu melhor. Perdemos alguns jogadores 'top' como Virgil (Van Dijk) ou Joe (Gomez), e Diogo Jota também se lesionou".

“A situação seria melhor se tivéssemos todos disponíveis, mas não reclamamos porque temos jovens que têm jogado muito bem e sempre dão o seu melhor. Sim, temos baixas, mas temos que lidar com a situação e continuar. Isso nos deixará grandes e não vamos reclamar", acrescentou.

Questionado pelos jogos sem torcedores, o camisa 11 do Liverpool reconheceu que as arquibancas vazias é algo perceptível: “É muito difícil. Anfield é Anfield e todos os torcedores que vieram sempre fizeram a diferença, mas o mais importante é a saúde deles. Não podemos reclamar, tem gente que sofre muito mais do que a gente, que está em situação privilegiada”.

Por fim, se referiu aos protocolos para evitar o contágio: “Somos testados quase todos os dias e nos sentimos totalmente seguros. Sentimos saudades dos fãs, tanto em casa como fora, mas não há motivos para reclamar. Sabemos a situação, lemos as notícias. Esperamos que tudo melhore logo, para que as pessoas possam voltar ao Anfield".