"Salah e Mané não precisam ir ao Real Madrid para triunfar"

Salah e Mané foram relacionados em mais de uma vez ao Real Madrid. Eles são dois dos grandes jogadores do Liverpool de Klopp e as grandes estrelas sempre acabam na agenda do merengue.

Mas Anelka defendeu que eles estão perfeitamente bem em Anfield, embora possam ser jogadores 'merengues', se quisessem. "Salah e Mané estão entre os cinco primeiros do mundo, eles têm a qualidade de jogar pelo Real, mas o Liverpool pode competir com os merengues perfeitamente. Portanto, eles não precisam mudar de time", disse ele em uma conversa com 'Liverpool Echo'.

Anelka também disse boas palavras a Firmino. "Eu amo todos, especialmente Firmino. É a chave para o sucesso de Salah e Mané", continuou ele.

E o outro grande "culpado" do grande momento do Liverpool é Klopp: "Ele é um gênio. Adoro o trabalho dele, a maneira como ele trata os jogadores... Eles são jogadores de primeira classe. Klopp foi culpado de levar a equipe onde ela merece".