Divulgam os salários dos jogadores do Liverpool; Salah é o mais bem pago

O jornal 'The Sun' divulgou o valor do salário dos jogadores do Liverpool. Entre eles, o mais bem pago é Mohamed Salah, com incríveis 12 milhões de euros ao ano.

Thiago Alcântara é o segundo com um salário de 11,5 milhões de euros. Roberto Firmino e Virgil van Dijk completam o pódio com um salário de 10,7 milhões de euros ao ano.

Chama atenção que, Alisson, um dos melhores goleiros do mundo é apenas o 13º colocado com um salário de 5,3 milhões de euros por temporada.

Os dez mais bem pagos são:

1. Salah: 12 milhões de euros

2. Thiago: 11,5 milhões de euros

3. Firmino: 10,7 milhões de euros

4. Van Dijk: 10,7 milhões de euros

5. Henderson: 8,3 milhões de euros

6. Milner: 8,3 milhões de euros

7. Keïta: 7,2 milhões de euros

8. Oxlade-Chamberlain: 7,2 milhões de euros

9. Mané: 6 milhões de euros

10. Matip: 6 milhões de euros