Salah, lenda vida do Liverpool

Depois de ter sofrido três derrotas consecutivas na Premier League, o Liverpool veio com muitas dúvidas para a partida contra o RB Leipzig e no final os 'reds' conseguiram a vitória por 2 a 0.

Salah e Mané foram os encarregados de dar a vitória a Jürgen Klopp e um pouco de oxigênio. O egípcio fez gol novamente, algo que era de se esperar.

Mas isso não é o mais importante. O engraçado é que o atacante, graças ao gol contra os alemães, se igualou a uma lenda do Liverpool dos anos 60 no ranking dos maiores artilheiros do clube, registrado pelo 'AS'.

Salah marcou seu 118º gol em 186 jogos, enquanto Ian St John marcou os mesmos gols, mas em 425 jogos. A diferença entre o que levou um e outro é abismal.

Sem dúvida, Klopp é o grande culpado pelo desempenho extraordinário do egípcio, já que o jogador marcou essa enorme quantidade de gols sob seu comando.