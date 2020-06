VÍDEO: Salah marca para o Chelsea na Premier League

Mohamed Salah Ghaly, que completa 28 anos nesta segunda-feira, começou a carreira no futebol de seu país com o Al-Mokawloon.

Sua entrada no futebol aconteceu no Basel, da Suíça, e seguiu pela Roma, Fiorentina e Chelsea até, hoje, somar três anos brilhando no Liverpool.

No Stamford Bridge, o atacante atuou em 19 partidas entre as temporadas 2013-14 e 2014-15, não era titular absoluto e marcou dois gols. Um deles é este na vitória por 3 a 0 contra o Stoke City.