Salah é um dos melhores jogadores do momento. Muitas são as equipes que seguem o craque de perto. Devido à sua qualidade, ele recentemente foi ligado ao Barça e ao Real Madrid. Ele, no entanto, disse claramente que não tem planos de deixar o Liverpool.

Mas Aboutrika, seu ex-parceiro na Seleção do Egito, diz que não está tão feliz quanto disse. "Liguei para Salah para discutir sua situação no Liverpool e ele está decepcionado, mas isso não afetará seu desempenho em campo", disse ele ao 'BeIn Sports'.

"Eu sei que Salah não está feliz no Liverpool", continuou ele, deixando todos sem palavras. Ele não quis revelar os motivos do seu descontentamento: “Ele me contou os motivos, mas é segredo e não vou falar disso em público".

Aboutrika confessou que o fato de não usar a braçadeira na Liga dos Campeões é um dos motivos que mais magoaram Salah. "Uma das coisas que o irritou foi não ser capitão contra Midtjylland", disse ele.

Na entrevista que Salah deu a 'AS', o egípcio confirmou que não lhe agradou nada. “Fiquei muito decepcionado por não ser o capitão, sinceramente. Já esperava, mas é uma decisão do Klopp e aceito... ”, disse o atacante.

Eles perguntaram a Aboutrika se ele vê Salah no Real Madrid ou no Barça. "Se ele fosse um jogador de qualquer uma dessas equipes e jogasse como faz no Liverpool, já teria ganho a Bola de Ouro", disse ele.

E ele acredita que os 'reds' estariam dispostos a se livrar de Salah: "Na minha opinião, eles estão pensando em vendê-lo por motivos econômicos. Não tenho influência nas decisões de Salah, ele é meu amigo, meu irmão e sei que ele é inteligente o suficiente para saber o que é melhor para ele".