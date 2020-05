Salah rejeitou Real por 'conforto' no Liverpool, diz colega de seleção

O ex-assistente técnico da seleção do Egito, Hany Ramzy revelou uma conversa com Mohamed Salah, em que o astro egípcio do Liverpool contou a respeito de uma proposta "muito boa" que tinha recebido para trocar o Liverpool pelo Real Madrid. A recusa se deu pelo fato de Salah se sentir "confortável" nos Reds.

"Eu estava falando com Salah e ele me disse que o Real Madrid tinha feito uma oferta a ele. A proposta era muito boa, mas Salah falou comigo e com o Sr Cúper [ex-técnico do Egito] e ele decidiu ficar no Liverpool porque ele estava confortável lá", revelou Ramzy em entrevista à OnTime Sports.

De acordo com o auxiliar, a conversa aconteceu em um campo de treinamento na Suíça, em março de 2018, poucos dias após a proposta ter sido feita. Àquela época não se sabia ainda, mas as duas equipes se enfrentariam na final da Champions League 2017/18.

O duelo ficou marcado pela lesão precoce de Salah na partida, após uma entrada de Sergio Ramos, que o tirou do jogo e o deixou em poucas condições de jogo para atuar na Copa do Mundo de 2018.

O camisa 11 do Liverpool parece ter feito a escolha correta, já que um ano depois da decepção da final da Champions League, que contou com os erros grotescos de Karius, os Reds chegariam mais uma vez à decisão e sairiam vencedores, com uma vitória confortável sobre o Tottenham de Mauricio Pochettino.