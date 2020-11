Salah testa positivo e é o novo desfalque do Liverpool

Não param de chegar más notícias para o Liverpool, que já vive uma crise médica em toda a linha defesiva titular. Agora, o ataque tem novo desfalque importante.

Mohamed Salah não estará recuperado a tempo da próxima partida, no domingo, contra o Leicester, pela nona rodada da Premier League.

Na última semana, o jogador testou positivo em exames feitos junto à seleção e foi ausência no jogo do Egito contra Togo pelas eliminatórias da Copa Africana das Nações.

Prejudicado pelos inúmeros desfalques, Jürgen Klopp terá de adaptar o elenco para seguir lutando pela liderança do Campeonato Inglês. Com um ponto a menos que o próximo adversário, o Liverpool divide o segundo lugar com o Tottenham.