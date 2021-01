Saliba, emprestado ao Nice até o fim da temporada

William Saliba dá início a uma nova etapa em sua carreira que espera lhe trazer momentos melhores do que na anterior. A sua partida por empréstimo ao Nice até ao final da temporada já é oficial. Mikel Arteta não contou com ele e acabou dando sinal verde para a operação.

Os minutos que ele buscava, encontrou rapidamente. Assim que esteve disponível, o seu treinador o escalou como titular para o jogo da Ligue 1 fora de casa contra o Stade Brestois. Ele foi recebido com muito carinho e grandes expectativas na equipe francesa e, portanto, sua ascensão à titularidade foi instantânea.

“Nice registra o reforço de William Saliba, emprestado do Arsenal até o final da temporada. Bem-vindo, William!”, Diz a mensagem divulgada por sua nova equipe no Twitter. Os fãs ficaram maravilhados, cientes da fome de brilhar com que vem o craque.

Em sua aventura no Arsenal, ele não participou de nenhuma partida com a equipe principal, apesar de ter vindo de ser importante com o Saint-Étienne. Com contrato como 'gunner' até 2024, se espera que esta saída temporária o ajude a dar um passo adiante quando retornar à Premier League.