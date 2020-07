Salisu, cada vez mais perto da Premier League

Salisu já tem tudo acertado com o Southampton. O portal 'AS' relata que ele já passou pelo reconhecimento médico para se tornar um novo jogador da Premier League. Ele assinará um contrato de quatro temporadas e deixará 12 milhões de euros nos cofres do Valladolid.

Este é o melhor negócio possível para o Pucela. Seu valor de mercado é de 9,8 milhões de euros, mas sua projeção para o futuro e sua irrupção notável na primeira equipe desta temporadas foram usadas para aumentar seu preço e fazer com que os 'saints' concordassem em pagar sem cerimônia.

A princípio, o Rennes também estava interessado nele, mas a lista de pretendentes acabou a favor dos ingleses. Eles oferecerão ao zagueiro a primeira experiência de sua carreira na Inglaterra, já que ele nunca havia deixado a Espanha profissionalmente desde o início.

Ele deixa um Valladolid que pode ficar muito satisfeito com a operação. Sua premissa desde que o Southampton mostrou interesse em contratá-lo foi que o clube não deixaria o jogador sair por menos de sua cláusula e esse foi o caso após uma temporada de grande qualidade com os de Sergio.