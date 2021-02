SALVOU! Weverton evita gol do Tigres aos 3 minutos

O Palmeiras quase viu o sonho do título mundial ficar mais distante logo aos 3 minutos do primeiro tempo da semifinal contra o Tigres.

A equipe mexicana chegou muito perto de marcar no primeiro lance de perigo no Estádio da Cidade da Educação, em uma jogada com origem em cruzamento da direita.

Não era o artilheiro Gignac quem esperava na área. Foi Carlos González quem recebeu a bola alta e saltou mais do que a zaga brasileira.

O camisa 32 cabeceou com força no canto direito de Weverton, mas o goleiro palmeirense mostrou grande reflexo para pular e espalmar com a luva direita.