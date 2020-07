Salzburgo contrata uma pérola do Lyon

Solet enfrenta uma nova aventura na Áustria. Depois de brilhar em seu país natal, a França, com luz própria, o Salzburgo anunciou sua incorporação até 2025. Ele vem do Olympique de Lyon, onde, embora tenha sido um protagonista da categoria de base, não chegou a brilar no primeiro time.

Será a primeira vez que o francês jogará fora de seu país. Ele terá que se adaptar o mais rápido possível para continuar se desenvolvendo até alcançar uma posição de protagonista na categoria principal do país. Na Ligue 1, ele não conseguiu: esta é sua nova oportunidade.

"Estou muito feliz por estar aqui e quero conseguir grandes coisas com o Salzburgo. Estou muito motivado para ir em frente e estou ansioso pelo início da temporada", disse o jogador em entrevista à mídia oficial do clube.

"Quero aproveitar o tempo aqui e aproveitarei ao máximo a equipe e os fãs. Estou muito feliz por ser jogador do Salzburgo agora", acrescentou. Ele também posou para várias fotografias com sua nova camisa e pulou no campo para dar alguns toques na bola.