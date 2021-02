Sampaoli, anunciado no Olympique, encara situação bem diferente à que viveu no Atlético

Jorge Sampaoli foi anunciado como novo treinador do Olympique de Marselha. O argentino, que encerrou sua passagem de dois anos no Brasil, deve encontrar na França um cenário diferente do que tinha no Atlético-MG, mas parecido com o que motivou sua saída do Santos.

Depois de duas temporadas no futebol brasileiro, Sampaoli deixou o país para assumir o Olympique na Ligue 1. O time, que até pouco tempo era comandado por André Villas-Boas, vive um momento conturbado e busca na argentino alguém que alavanque a campanha mediana.

A passagem de Sampaoli pelo Brasil ficou muito marcada pelas exigências que ele fazia em termos de contratação de jogadores. No Santos a situação foi mais complexa, e acabou com o argentino deixando o time, já no Galo, que busca uma nova realidade vencedora, os pedidos foram atendidos, mas os resultados não vieram conforme o esperado.

Precisando "virar a chave" no OM, parece natural que o treinador logo comece a fazer pedidos por novos nomes no elenco. O time francês, porém, não deve ter condições de atender aos pedidos extravagantes de Sampaoli.

Apesar de entender que precisa de reforços em diversos setores do campo, o Olympique vive uma realidade financeira complicada, que vai impor um orçamento restrito, sem permitir que o técnico gaste "sem limites". Um grande número de contratações, como aconteceu no Atlético-MG, é algo que, atualmente, está fora da realidade do clube.

Alguns rumores indicam que, no futuro, o OM pode ser vendido, o que mudaria a situação financeira, assim como foi com o Manchester City, por exemplo. Por enquanto, porém, nada é oficial ainda e, além disso, é um processo longo e demorado para o clube. Ou seja, Sampaoli, de imediato, terá que trabalhar com o que o Olympique já tem em seu elenco.

Ironicamente, foi justamente uma contratação que fez Villas-Boas deixar o cargo de treinador do OM. No começo de fevereiro o português anunciou sua saída, alegando não concordar com a política esportiva do clube, que assinou com Olivier Ntcham, do Celtic, sem o aval dele.

Enquanto isso, a situação que o clube vive não é boa. Ocupando a sétima posição na tabela da Ligue 1, o OM viu seus torcedores se revoltaram no início do mês, quando houve uma tentativa de invasão no centro de treinamento, para fins de protesto. Quando não conseguiram entrar, os manifestantes destruíram patrimônios no entorno e colocaram fogo em uma árvore, além de exibirem faixas com ameaças.