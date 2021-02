Sampaoli aproxima Arturo Vidal da Ligue 1

Arturo Vidal vê muito difícil sua continuidade na Inter de Milão na próxima temporada, e os rumores já estão procurando uma equipe para ele. O último a aparecer no seu radar seria o Olympique de Marseille, onde se encontraria novamente com Jorge Sampaoli.

Ele era o craque de Sampaoli naquela triunfante Seleção do Chile, e agora eles poderiam se encontrar novamente no Olympique de Marseille. Porque é difícil que, com o salário que ele recebe, a Inter lhe dê uma renovação à sua altura.

O chileno ainda tem mais um ano de contrato (com opção de outro), mas não é absurdo que seja um dos escolhidos para deixar o clube no verão. E isso, de acordo com o 'Le10Sport', o aproxima de Marselha.

Isso, e que o próximo treinador da equipe do Marselha será Sampaoli, um velho conhecido seu. Eles se entendem perfeitamente e no muito menos exigente campeonato francês, Vidal pode se tornar a referência da equipe