Sampaoli negocia com o Atlético Mineiro

O venezuelano Rafael Dudamel deixou de ser técnico do Atlético Mineiro na quinta-feira, apenas dois meses depois de assinar. Mas a roda não para e o clube já começou a trabalhar para encontrar um substituto.

Como informa 'Rádio Itatiaia', de Minas Gerais, o Galo negocia a futura incorporação do ex-técnico da Seleção Argentina Jorge Sampaoli, um comandante que já estava na órbita da diretoria em um passado recente.

A última experiência do técnico de Santa Fe foi no Santos, que confirmou sua contratação em 13 de dezembro de 2018, mas apenas um ano depois, em 11 de dezembro de 2019, ele foi demitido.

A derrota na Copa do Brasil contra o modesto Afogados esgotou a paciência com Dudamel. O técnico deixou a Seleção da Venezuela para assinar com o clube mineiro, o qual comandou em apenas dez jogos apesar de ter assinado até 2021.