Sampaoli quer Eduardo Vargas no Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro segue ativo no mercado da bola e vê no futebol mexicano um de seus principais alvos. Eduardo Vargas, do Tigres, é um pedido de Jorge Sampaoli.

O chileno, que teve boa passagem pelo Grêmio e se destacou com sua seleção, tem contrato válido até dezembro, mas os brasileiros querem buscá-lo ainda nesta janela de transferências, que se encerra nos próximos dias.

No entanto, a diretoria do Tigres não está disposta a liberar o atacante de 30 anos antes do fim do vínculo. Além disso, o valor pedido inicialmente é considerado alto pelo Galo: 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 14,36 milhões), segundo 'UOL'.

Não é a primeira tentativa do Atlético Mineiro em relação a Vargas. Uma investida sem sucesso já havia sido feita em julho e outras opções já foram recusadas por Sampaoli, que vive um momento de pressão após eliminações nas copas e quatro jogos sem vencer no Brasileirão.