Sampaoli quer Gustavo Scarpa no Atlético-MG

O meia do Palmeiras é um dos nomes pedidos por Sampaoli, técnico recém chegado ao Atlético.

Segundo Alexandre Praetzel, jornalista de 'Yahoo Esportes', Gustavo Scarpa já motivou contatos realizados pela diretoria mineira com o clube paulista.

A informação aponta para uma intenção do Galo de assinar empréstimo, enquanto a vontade do Palmeiras seria uma negociação definitiva.

Scarpa quase foi ao Almeria, da Espanha, no começo da temporada. No entanto, o atleta teria ficado contrariado quando o negócio não se concretizou.

Neste ano, o jogador disputa posição com Lucas Lima e Raphael Veiga. No último fim de semana, ele participou como titular do time misto que enfrentou a Ferroviária e saiu vaiado pela torcida após uma má atuação.

Com contrato até dezembro de 2022, o meia de 22 anos tem 72 jogos disputados pelo Palmeiras e 18 gols marcados.