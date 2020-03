Sampaoli pode repetir no Atlético-MG o que fez no Santos

Jorge Sampaoli acertou neste fim de semana a sua ida para o Atlético-MG, com cerca de dois meses de “atraso” em relação ao primeiro contato entre as duas partes, e vai encontrar um cenário semelhante ao que viu no Santos do ano passado. Ou seja, em termos de ocasião, o argentino tem tudo para repetir o bom trabalho que fez no Peixe.

Para começar, o comandante chega a um clube que foi 13º no ano passado, diante do décimo lugar do Santos em 2018. A diferença de pontos dos dois, porém, foi muito pequena: enquanto o Galo anotou 48 pontos no total, o Peixe ficou com 50.

Depois do acerto com o Santos, Sampaoli pediu contratações pontuais, como o zagueiro Felipe Aguilar, os laterais Felipe Jonatan e Jorge, o meio-campista Jean Lucas e o ponta Soteldo. Ainda que o venezuelano tenha aparecido como uma estrela no decorrer da temporada, nenhuma das chegadas foi de grande impacto no Peixe.

Já o Atlético-MG, que deve voltar ao mercado para saciar algumas vontades do treinador, conseguiu contratações de bom investimento, como o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o meio-campista Allan e o meia-atacante Dylan Borrero, além de outros nomes pontuais.

No Santos, Sampaoli enfrentou alguns problemas em mata-mata, caindo na primeira fase da Copa Sul-Americana para o River-URU e nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do próprio Atlético-MG, ambas em casa.

No Galo, o problema já foi "resolvido". Sob o comando de Dudamel, a equipe acabou eliminada pelo Unión Santa Fe na primeira fase da Sul-Americana e foi eliminado, com a queda do treinador no pacote, frente ao Afogados, na Copa do Brasil.

Dessa forma, Sampaoli terá tempo para trabalhar e apenas duas competições até o fim do ano: o Mineiro e o Brasileiro. Um contraste com os principais adversários, todos divididos em ao menos dois torneios para a sequência de 2020.

O trabalho, por sinal, tem um primeiro teste em alto nível já no próximo sábado. Sampaoli, que estreou no Peixe diante do Corinthians, verá pela frente o Cruzeiro, no primeiro encontro das equipes após a queda do rival para a Série B. Expectativa não vai faltar.