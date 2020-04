Sampaoli volta a pedir lateral do Galatasaray

Além de fazer uma 'lista de dispensas', o técnico argentino do Atlético Mineiro pensa em novos nomes para seu grupo. Um deles é o lateral-direito Mariano, como a ponta 'Rádio Itatiaia'.

Aos 33 anos, o jogador atua no Galatasaray e já havia sido um pedido do treinador quando comandava o Santos.

No entanto, após conversar com Marcelo Robalinho, agente do atleta, FOXSports afirma que não houve contatos do clube mineiro pelo jogador, que trabalhou com Sampaoli no Sevilla.

O contrato do brasileiro na Turquia se encerra na metade deste ano. Além do Galatasaray e do Sevilla, Mariano defendeu equipes como o Fluminense e o Bordeaux, da França.