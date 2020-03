Sampdoria confirma mais cinco casos de coronavirus

Após já ter confirmado o caso de Manolo Gabbiadini, a Sampdoria anunciou nesta sexta-feira que mais cinco pessoas do clube estão doentes devido ao coronavírus.

As novas vítimas são os jogadores Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina e Morten Thorsby, além do chefe do departamento médico, Amedeo Baldari.

O comunicado do clube informa que a situação não preocupa, que todos os envolvidos "apresentam sintomas leves" e que estão em suas casas em Gênova.

Assim como praticamente todos times italianos, a Sampdoria está com atividades restritas, e vive em período de quarentena enquanto aguarda a melhora da situação envolvendo o vírus no país.