Sampdoria confirma três novos positivos para COVID-19 e uma recaída

Onze casos positivos nos últimos dois dias na Serie A. A Sampdoria confirmou que três jogadores tiveram resultados positivos e outro recaiu.

Atualmente, todos os jogadores de futebol da equipe italiana estão em quarentena, constantemente monitorados de acordo com o protocolo estabelecido e assintomático.

Os novos casos positivos foram conhecidos depois que todas as equipes estão realizando os testes antes do início do treinamento, sendo realizados desde o início desta semana.

Há duas semanas, a própria Sampdoria confirmou que os cinco jogadores de futebol que haviam testado positivo para o COVID-19 haviam passado pela doença, apesar de um ter recaído.

Na mesma quinta-feira, a Fiorentina confirmou outros seis casos positivos, dos quais três são jogadores e os outros três funcionários. Adicionado a isso está um jogador do Torino, confirmado nesta quarta-feira.

O novo surto de pontos positivos na Itália colocou em dúvida o retorno à normalidade na Serie A. No momento, tanto a Federação quanto o Governo estão negociando uma data para os jogos.