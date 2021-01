Sampdoria está perto de conseguir um ex-jogador do PSG

A Sampdoria, até o momento em uma confortável 11ª posição na classificação da Liga Italiana, está provando ser uma das equipes mais ativas neste mercado de transferências de inverno.

Contratações como a de Ernesto Torregrossa não fizeram o clube tirar o pé do acelerador em janeiro e nos próximos dias poderá ser confirmada a chegada de um novo reforço à equipe italiana.

Segundo o 'Sky Sport', a equipe comandada por Claudio Ranieri estaria muito perto de conseguir a contratação do jovem Sinasi Sy, jogador que atualmente joga na equipe do Amiens, na segunda divisão do futebol francês.

A informação indica que a chegada do promissor jogador irá para a Sampdoria por apenas 100 mil euros, uma vez que Sy termina o seu atual contrato no final da temporada, o que deixaria o clube francês sem qualquer vantagem de o manter na equipe nos próximos meses.

O jogador, que passou pelas categorias inferiores do Paris Saint-Germain, deve estar no Genoa na próxima segunda-feira, 18 de janeiro, para fazer exames médicos e assinar o contrato com o time italiano.