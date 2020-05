VÍDEO: Sampdoria volta ao treino após confinamento

Aos poucos, o futebol vai voltando à normalidade na Europa. A Itália, um dos países mais atingidos pelo coronavírus, se viu a suspender toda e qualquer atividade que não fosse essencial para evitar o máximo possível novos contágios. E o futebol não foi uma exceção.

Recentemente os times puderam voltar a treinar, respeitando todas as medidas de segurança. No vídeo abaixo, você confere como a equipe do Sampdoria voltou a treinar após um longo tempo em confinamento.