San Lorenzo rejeita oferta do Palmeiras por lateral

Marcelo Andrés Herrera Mansilla Barrios. Esse é o nome do lateral-direito do San Lorenzo que interessa ao Palmeiras, de acordo com informações de 'Olé'.

Segundo a publicação, a diretoria do clube brasileiro já fez uma proposta aos argentinos, que não foram convencidos pelos valores apresentados e recusaram.

A oferta teria sido de cerca de 2 milhões de euros por 60% do passe. No entanto, a intenção é não negociar por menos que 5 milhões de euros.

Formado nas categorias de base do San Lorenzo, o lateral-direito de 21 anos tem contrato renovado até 2023 e multa recisória de 20 milhões de euros.

Marcos Rocha, Mayke e Gabriel Menino são os jogadores da mesma função que o técnico Vanderlei Luxemburgo tem à disposição no elenco.