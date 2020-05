Sánchez critica Mourinho: "Criou um ambiente que não era saudável"

Antes de ir à Inter de Milão, o atacante chileno atuou no Manchester United. Um de seus técnicos foi José Mourinho, de quem Alexis Sánchez não tem as melhores recordações.

Em entrevista a 'BBC', o chileno falou sobre características do português, que conquistou a Europa League e a Copa da Liga Inglesa na temporada 2016/17 com o clube de Manchester.

“Eu digo como as coisas aconteceram, mas é a minha opinião. Mourinho é um dos melhores técnicos do mundo, a forma como treina, como analisa os vídeos. Só que no grupo havia aquela sensação de que você tanto podia jogar como ficar fora das escolhas”, iniciou Sánchez.

“Às vezes jogava, outras vezes não jogava, depois voltava a jogar… Perdi a confiança em mim mesmo. Criou um ambiente que não era saudável. Jogava bem e marcava e ele me tirava da equipe”, acrescentou o chileno.

Alexis Sánchez, hoje com 31 anos, chegou ao Manchester United em janeiro de 2018 após atuar pelo Arsenal, mas não conseguiu confirmar as expectativas no Old Trafford e foi emprestado ao futebol italiano.