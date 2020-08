Sancho já está dentro do grupo de Whatsapp do United!

Os dias passam e Jadon Sancho fica cada vez mais perto do Manchester United. O último sinal vem depois que o britânico foi incluído no grupo de WhatsApp dos jogadores da equipe inglesa.

De acordo com o 'Daily Mail', os jogadores dos 'Red Devils' já deram as boas-vindas a Sancho pela sua incorporação, embora Manchester United e Borussia Dortmund ainda não tenham entrado em acordo.

Sancho mantém um bom relacionamento com vários jogadores da equipe britânica. Lingard chegou a dizer que o jogador do Borussia Dortmund joga Call of Duty com Paul Pogba, Brandon Williams e Marcus Rashford, entre outros.

Apenas o Manchester United permaneceu na corrida para assumir o talentoso jogador da equipe alemã. O Borussia chegou a colocar um prazo até esta segunda-feira para fechar a venda ou não deixá-lo sair.

Assim, Sancho enfrenta as horas decisivas para ingressar em um Manchester United que o espera de braços abertos. E é que o inglês pode fazer uma potente dupla com Bruno Fernandes, a outra grande chegada deste 2020.