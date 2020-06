Dortmund afoga as mágoas no lanterna com show de Sancho

O Borussia Dortmund entrou em campo para esquecer a dura derrota para o Bayern de Munique que praticamente definiu o Campeonato Alemão. Para isso, nada melhor do que encarar o último colocado do torneio.

Sem o lesionado Haaland, Frave colocou Jadon Sancho, Thorgan Hazard e Julian Brandt na última linha de ataque. No primeiro tempo pareciam que as coisas não iam funcionar bem, mas...

A partida começou com muitos erros de passe, o Dortmund tentava controlar o jogo, tinha mais posse de bola, mas pecava no terço final do campo. Enquanto o Paderborn levava perigo nas chegadas de Antwi-Adjei ao ataque.

Aos 16 minutos, a primeira grande chance de gol. Piszczek lançou Hazard nas costas da zaga, o belga bateu de primeira para a boa defesa de Zingerle.

Nove minutos depois, a bola do Dortmund não entrou por um milagre. Guerrero bateu na cara do gol, o zagueirão se jogou e conseguiu evitar aquele que seria o primeiro gol do jogo!

Tecnicamente muito superior ao rival, o Borussia foi perdendo chance atrás de chance. E com isso, os primeiros 45 minutos não tiveram bolas na rede.

Mas quando a bola voltou a rolar para a etapa final o Dortmund colocou o pé na forma e abriu a porteira do Paderborn. O primeiro vei aos 54' quando Can foi até a linha de fundo e fez o cruzamento, o goleirão faz a defesa, mas deu rebote nos pés de Hazard que mandou para as redes.

Não deu nem tempo de comemorar e Sancho já marcou o segundo. Em um contra-ataque mortal do Dortmund, Brandt ganhou da zaga e cruzou na medida para Sancho empurrar para as redes.

Na comemoração o atacante do Dortmund tirou a camisa e exibiu a frase: "Justiça para George Floyd", se somando as ondas de protestos contra o racismo que vão ganhando o mundo.

O Paderborn parecia nocauteado, mas criou forças e foi para cima. Dräger finalizou, Can se jogou na direção da bola e acabou tocando a redonda com o braço. Pênalti! Hünemeier foi para a cobrança, bateu firme e carimbou as redes de Bürki, diminuindo o placar.

Mas ai o show do Dortmund e de Sancho tinha que continuar. Aos 73' ele recebeu na área, ajeitou e bateu com a perna esquerda para ampliar o placar!

Aos 84' Schmelzer fez toda a jogada e deixou Hakimi na boa para bater cruzado e marcar o quarto dos aurinegros. Cinco minutos depois, Witsel fez boa jogada pela direita, cruzou, Schmelzer disputou com o zagueiro e desviou para as redes.

Já nos acréscimos veio o 'hat-trick' da fera inglesa. Jadon Sancho carregou a bola até a área com muita liberdade e estufou as redes do Paderborn pela sexta vez na partida.

Com a vitória o Borussia Dortmund chega aos 60 pontos, sete a menos que o líder Bayern de Munique. Já o Paderborn continua com os seus 19, na última colocação da Bundesliga.

Na próxima rodada os aurinegros recebem a visita do embalado Hertha Berlin (9º), enquanto o Paderborn encara outra pedreira, o RB Leipzig (5º) na Red Bull Arena.