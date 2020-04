Sancho colocaria Coutinho... no caminho do Chelsea!

Coutinho pode estar perto do Chelsea. AFP

Jadon Sancho, estrela do Borussia Dortmund, é procurado pelo Chelsea, que quer uma assinatura de renome neste verão. No entanto, em Stamford Bridge, eles parecem ter chegado tarde demais na disputa e, assim, estão agora de olho em Coutinho. O Barcelona, sem ofertas no momento, aguarda novidades.