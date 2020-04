Sancho confirmou sua ida ao Manchester United?

O Machester United deseja investir para contar com uma das maiores promessas do futebol atual, Jadon Sancho. O extremo poderia deixar o Borussia Dortmund para jogar no Old Trafford.

Sancho, em uma live no Instagram, fez um gesto que poderia confirmar sua transferência para o Manchester United. Tudo aconteceu quando um seguidor lhe disse para beber água se ele fosse assinar os 'red devils'.

Depois de pensar por alguns segundos, Jadon Sancho pegou sua garrafa de água e deu um gole. Um gesto simples que pode muito bem significar uma resposta para a pergunta do torcedor.

Com apenas 20 anos, o jogador é a prioridade de Solskjaer, técnico do Manchester United, para reforçar a equipe.

O contrato do atacante termina em 30 de junho de 2022 e o que Borussia não fará é liberá-lo a custo zero, podendo aguentar, no máximo, até o início de 2021.

Diante do interesse de vários clubes por Jadon Sancho, o Borussia Dortmund teria escolhido no Brasil a peça de reposição.