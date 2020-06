Sancho melhor do que Messi e Cristiano Ronaldo? Aos 20 anos, sim

Jadon Sancho é um dos grandes destaques do Borussia Dortmund desde a temporada passada. Na campanha atual, o inglês de apenas 20 anos aumentou seu protagonismo e mostra maturidade incrível com a bola nos pés. Uma das principais provas disso é a comparação do que faz hoje em relação ao que Messi e Cristiano Ronaldo fizeram, anos atrás, quando tinham sua idade.

Ao menos nos números, Sancho já contribuiu com mais gols e assistências do que as versões sub-20 de Messi e CR7. Foram 73 participações diretas para fazer as redes balançarem, em comparação aos 66 somados pelos astros argentino e português.

Os números de Jadon Sancho até aqui

De acordo com números da Opta Sports, consultados pela Goal Brasil, Sancho marcou 34 gols e deu 39 assistências em 94 partidas oficiais com o Borussia Dortmund.

A maioria destes gols e passes aconteceram na Bundesliga (30 e 34, respectivamente), mas Sancho também já contribuiu para as redes balançarem na Champions League (3 gols, 2 assist.), Supercopa Alemã (1 gol, 1 assist.) e Copa da Alemanha (uma assistência).

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

Em 107 partidas, disputadas por Sporting de Lisboa e Manchester United, Cristiano Ronaldo marcou 16 gols e assistiu companheiros para outros 16 até completar duas décadas de vida.

Já o argentino Lionel Messi foi mais artilheiro em seu início: foram 26 gols e oito assistências em seus 70 primeiros jogos pelo Barcelona.

Vale destacar que embora sejam jogadores de características distintas, Jadon Sancho atua na maioria das vezes pelas pontas no Borussia Dortmund. Cristiano e Messi também jogavam pelos lados de ataque em suas primeiras temporadas.

Isso quer dizer que Jadon Sancho é melhor do que Messi ou Cristiano Ronaldo? Óbvio que não. Também não aposta que o jovem, que foi criado na base do Manchester City, será melhor que eles. Mas não deixa de ser uma marca impressionante e um motivo para acreditar que o futuro pode lhe guardar grandes feitos.