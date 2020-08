Sancho para de pensar no Manchester United

O Borussia Dortmund decidiu ficar com Jadon Sancho. Apesar da insistência do Manchester United, nenhum acordo foi alcançado antes da data definida e, após várias mudanças de roteiro, o potna inglês parece virar a página.

Michael Zorc, o diretor esportivo aurinegro, já disse que a continuidade de Sancho é uma "decisão final". E as últimas palavras do jogador no site do Borussia Dortmund, após o primeiro amistoso contra o SCR Altach, falam que sua cabeça está apenas na Alemanha.

“Estou muito feliz em dividir o campo com eles e orientá-los. Cheguei com 17 anos, alguns dos caras têm a mesma idade. Já estive lá e consegui. Posso orientá-los no que é bom e no que não é bom, também posso motivá-los", disse Sancho.

Em outras palavras, o inglês vai ser uma referência para jovens promissores como Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko e Claudio Reyna, o que implica que ele está convencido a continuar a ajudar seus companheiros.

O seu compatriota Bellingham falou depois de desfrutar dos minutos da vitória por 6-0: "Eu aproveito cada minuto, foram bons primeiros momentos jogando com os rapazes. Adorei. Os meus companheiros são muito bons, tornam meu trabalho mais fácil".