Sancho quebra recordes de precocidade

Com o gol marcado contra o Freiburg, Jadon Sancho soma 27 na mais alta categoria do futebol inglês. Embora ele jogue como veterano, ele não é: 25 de março ele faz 20 anos. Esse gol o permitiu entrar nos livros de história da Bundesliga.

Sancho superou uma lenda alemã como Klaus Fischer. Ele marcou com o Schalke 04, 222 pontos em 340 partidas oficiais. A marca de ser o mais jovem a marcar 27 gols já é do jogador do Borussia Dortmund.

Na Bundesliga, Sancho acumula 27 gols e 32 assistências, num total de 68 participações. Sem ser atacante usual, os números fazem brilhar os olhos dos maiores clubes da Europa. Borussia tenta proteger sua estrela emergente. Fala-se na Inglaterra sobre ofertas de 120 milhões de euros...

Sancho chegou das categorias de base do Manchester City e não demorou muito em conseguir espaço na equipe principal do Dortmund. Com 12 jogos a menos que no ano passado, ele já marcou dois gols a mais em todas as competições (12 e 14) e deu a mesma quantidade de assistências. Um jogador diferenciado.