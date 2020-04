Sancho recebe 'agrado' e coro de Rashford para ir ao Manchester United

O astro do Manchester United, Marcus Rashford admitiu que adoraria ter Jadon Sancho, seu companheiro de seleção, dividindo campo com ele também nos Reds e, para isso, fez um "agrado" ao atacante do Dortmund.

Depois de aparecer como uma das maiores promessas do futebol, jogando pelo Borussia Dortmund, Sancho se tornou um dos jogadores mais quentes do mercado da bola com apenas 20 anos.

Tentando colocar o United no topo da lista de preferências, Rashford, atacante dos Reds, rasgou elogios ao seu colega inglês durante uma live no Instagram: "É imprevisível, criativo e imaginativo, características que precisas para ser um jogador de primeira".

O camisa 10 do time inglês também se mostrou bastante animado em ser companheiro de time de Sancho e, enquanto falava sobre isso, se derreteu em elogios à joia do Dortmund: "Seria fantástico jogar com ele. Sancho é um grande jogador, de uma nova geração. Dá gosto ver o jogador que se está a tornar. Espero jogar com ele", disse.

O interesse do United - e de Rashford - por Sancho não é à toa, nas 35 partidas disputadas pelo Borussia na temporada, o inglês tem 17 gols e 19 assistências.

No entanto, o clube entende que não será uma transação barata, os alemães estão pedindo € 130 milhões (cerca de R$ 740 milhões). A disputa também não é fácil, embora a Goal tenha apurado que os Reds estão a frente do rival Chelsea pelo jovem jogador.