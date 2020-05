Sancho x Müller, um duelo na sombra

Um é a qualidade e o futuro. O outro, inteligência e experiência. A partida entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique nesta terça-feira não é apenas um jogo que pode encaminhar o título da Bundesliga ou aumentar a corrida pela taça. Também será um episódio com vários duelos, como o travado por Jadon Sancho e Thomas Müller, os melhores assistentes do país nesta temporada estranha que estamos vivendo.

Achraf e Guerreiro contra Pavard e Davies, Haaland contra Lewandowski... O clássico alemão coloca frente a frente duas equipes em forma e que demonstraram alto nível mesmo depois de retomar a competição - retomada com duas vitórias seguidas para ambas.

Ao longo do ano, o bom desempenho dos dois principais times da Bundesliga foi sustentado pelo momento excepcional de Jadon Sancho e Thomas Müller. Com 16 assistências cada, são os que mais deram passes para gols na competição. Em toda a Europa, apenas Kevin de Bruyne deu mais presentes aos seus companheiros nesta temporada na Europa.

Seu trabalho, é um tanto ofuscado pelos artilheiros, mas essencial para Lewandowski e Haaland brilharem.

'ProFootballDB', o laboratório de dados de BeSoccer, analisa o grande momento do inglês e do alemão. Às 16 assistências na Bundesliga, mais duas se somam no caso do veterano do Bayern (uma na Liga dos Campeões e uma na Copa) e mais três no caso do jovem inglês do Borussia Dortmund (duas na Liga dos Campeões e uma na Supercopa).

Eles não apenas passam para os gols. Sancho balançou redes adversárias 17 vezes na temporada - sendo 14 na Bundesliga - e Müller conseguiu contribuir com onze gols - sete na competição alemã.

O que os diferencia antes do apito inicial é o desempenho após a volta do campeonato. Sancho, com problemas físicos, jogou apenas 36 minutos, apesar de terem sido suficientes para dar a Achraf um gol contra o Wolfsburg. As atuações de Müller foram mais consistentes, com 180 minutos disputados, um gol e uma assistência contra o Eintracht.

Dois jogadores que não surpreendem ninguém e que estão destinados a decidir na partida que pode diminuir para um ponto a diputa pelo título, mas que também pode deixar o Bayern de Munique com confortáveis sete pontos no topo da tabela. Aconteça o que acontecer, essa situação só chegou a esse ponto devido à qualidade de Thomas Müller e Jadon Sancho em uma das melhores temporadas de suas vidas.