Sandro explica opção de voltar ao futebol brasileiro

Aos 30 anos, o volante Sandro está de volta ao Brasil. Destaque do Internacional na conquista da Libertadores de 2010. A nova casa do jogador é o Goiás, time com o qual terá vínculo com término previsto para o final de 2020.

O atleta vem de passagens por times como Genova e Tottenham e também vestiu as camisas de Udinese (Itália), Benevento (Itália), Antalyaspor (Turquia), Queens Park Rangers (Inglaterra) e West Bromwich Albion (Inglaterra).

Após surgir como grande nome no Colorado, teve diversas escalações para a Seleção Brasileira e permaneceu no Tottenham por quatro temporadas.

O volante já atuou em sete jogos e diz que o Esmeraldino será capaz até de conquistar títulos nesta temporada, mesmo com as saídas de nomes importantes como Léo Sena e Michael.

Confira o vídeo em que Sandro explica a opção de voltar ao futebol brasileiro e assinar com Goiás.