Sandro fala como deve ser postura do Goiás contra o Inter. DUGOUT

Confira um trecho da entrevista concedida nesta sexta-feira pelo volante Sandro, do Goiás, antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Esmeraldino encara o líder Internacional, jogando no Estádio Hailé Pinheiro.