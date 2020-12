"Sané ainda não tem o DNA do Bayern"

O Bayern de Munique completou um 2020 para entrar para a história ao vencer todas as competições que disputou com total letalidade. A equipa alemã, comandada por Hansi Flick, mostrou ao mundo um domínio avassalador graças a um fantástico elenco que, para esta nova temporada, foi reforçado com um craque.

E é que Leroy Sané trocou o Manchester City pelo atual campeão europeu. Uma contratação estelar que não está tendo o peso esperado na equipe, já que sua participação, com apenas 806 minutos de jogo, está sendo menor do que o próprio jogador imaginava.

Antes que qualquer incêndio pudesse ser causado, Karl-Heinz Rummenigge, gerente geral do Bayern de Munique, veio à tona para explicar a situação do jogador alemão e pediu-lhe que desse um passo à frente, assim como o técnico do time pediu dias atrás.

"Ele tem que justificar sua contratação. Leroy ainda não tem os genes do Bayern, ele deve fazer seu talento dar frutos. Essa é a tarefa que temos pela frente", disse ele no 'Sport1 antes de mostrar sua total confiança nele.

"No Bayern de Munique estamos sempre prontos para apoiar qualquer jogador, mas temos exigências que correspondem às expectativas. Isso é o que você deve entender", disse ele.