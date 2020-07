Sané deu um recado a Guardiola em sua apresentação?

O Bayern de Munique apresentou Leroy Sané à mídia na quinta-feira. No mesmo instante, o ponta expressou sua felicidade por ter sido contratado pelo clube bávaro e deixou o que parecia ser um recado para Pep Guardiola.

Em primeiro lugar, Sané falou sobre as chances de ser campeão europeu com Hansi Flick: "O Bayern venceu a Liga dos Campeões em várias ocasiões. Eu precisava de um impulso e estava claro para mim que só iria a um clube que tivesse chance de ganhar a Liga dos Campeões e o Bayern pode fazer isso".

"Não é uma pergunta fácil. O Bayern pode vencer a Liga dos Campeões nos próximos anos? Não é fácil, mas é definitivamente um dos clubes que pode. Na última temporada, vimos que ele tem um nível 'top' e Hansi contribuiu para isso", ele continuou.

No entanto, a parte que mais parecia direcionada ao seu ex-técnico do City foi quando ele falou da alegria dos jogadores do Bayern: "Você vê que todos os jogadores em campo gostam de Hansi, então esse é o passo adequado para mim".

Um dos momentos marcantes do ato foi quando Sané deixou escapar, voluntariamente ou não, que a assinatura de Kai Havertz pelo Chelsea está concluída.