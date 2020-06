"Sané? Ele tem mais um ano de contrato, não há mais nada a dizer"

Kahn quer ter os pés no chão em relação a negociação do Bayern de Munique por Leroy Sané. O ex-goleiro alertou que o jogador alemão ainda tem um ano de contrato com o Manchester City.

"Sané? Ele ainda tem um contrato de um ano com o Manchester City, não há mais nada a dizer", disse o ex-goleiro do Bayern de Munique e membro do conselho à ZDF.

Kahn alertou o Bayern de Munique que não é precio se apressar para contratar o alemão, um desejo antigo em 2019 antes da lesão e um novo objetivo para os bávaros neste verão.

"Mais tarde, falaremos sobre as contratações e os compromissos dos jogadores, se realmente acontecer, mas agora também estamos em um momento em que é preciso ter muito cuidado, principalmente financeiramente", afirmou.

O futuro de médio prazo de Sané não está no Manchester City. Pep Guardiola confirmou: "Leroy disse que não quer prorrogar seu contrato a partir da próxima temporada. Se no final desta campanha acertarmos com outro clube, ele sairá. Caso contrário, ele sairá quando seu contrato terminar. No próximo ano".