Já se passaram 73 anos desde a inauguração do Estádio Santiago Bernabéu. Em 14 de dezembro de 1947, o Real Madrid deu o pontapé inicial neste templo do esporte com um amistoso contra os portugueses "Os Belenenses". O clube merengue venceu por 3 a 1, e Barinaga foi quem fez o primeiro gol no estádio.