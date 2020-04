Santos 108 anos: Neymar, Pelé, jogadores e clubes homenageiam o clube

Neste dia 14 de abril de 2020 o Santos Futebol Clube completa 108 anos de existência. Durante todos esses anos, o Alvinegro Praiano se colocou como um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, seja pelas suas conquistas ou pelos jogadores que já vestiram a camisa do clube.

O time foi, no passado, a casa de Pelé, Pepe, Coutinho e muitos outros craques que conquistaram a América e o mundo duas vezes. Mais recentemente, Neymar, Ganso e companhia recolocaram o clube no patamar mais alto do continente.

Octacampeão brasileiro, o clube conquistou o país pela última vez em 2004, com um time que tinha os jovens Robinho e Diego, além de outros Meninos da Vila. Por sinal, base santista é um celeiro de craques e o último grande nome relevado pelo time foi Rodrygo, que hoje brilha no Real Madrid.

O time é atualmente comandado por Jesualdo Ferreira e tem no elenco jogadores como Carlos Sanchez, Yeferson Soteldo e a promessa da base Kayo Jorge.