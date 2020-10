Santos acerta venda de Lucas Veríssimo para o Porto

O Santos fechou na manhã desta terça-feira a venda de Lucas Veríssimo para o Porto. A 'Goal' apurou que o Peixe vai receber 6,5 milhões de euros (quase R$ 43 milhões) à vista pela transferência do zagueiro de 25 anos, que tem em mãos um contrato de cinco temporadas para assinar nas próximas horas com o clube português.

Titular absoluto da defesa santista, Veríssimo chegou a ter um acordo muito bem alinhado com o Benfica na segunda-feira, mas o negócio caiu na última hora - o Peixe não aceitou receber o valor da venda de forma parcelada. Dias antes, vale lembrar, o jogador também foi sondado pelo Braga.

Na visão dos dirigentes da Baixada Santista, a venda imediata do zagueiro é fundamental para minimizar a crise financeira no clube. Inicialmente, havia a esperança de uma negociação na casa dos 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). Porém, até por causa da pandemia mundial do novo coronavírus, o preço pedido acabou por ser reduzido.

Prata da casa, Lucas Veríssimo deixa o Santos com 169 jogos oficiais e sete gols. Foi campeão paulista em 2016, além de ser sido eleito um dos melhores zagueiros do Brasileirão de 2019.