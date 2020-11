Santos x Bahia: prováveis escalações, desfalques e onde ver

O Santos recebe o Bahia neste domingo em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão, que começa às 18h15 (horário de Brasília) no Maracanã e terá transmissão do Premiere e TNT (menos para o estado de São Paulo).

Vindos de derrota par ao Fluminense na última rodada e empate com o Ceará na Copa do Brasil, os anfitriões ocupam a sexta posição e somam 27 pontos.

Já o time baiano está em 15º e tem 19 pontos, mas tem um jogo atrasado. Após derrota para o Melgar, na Sul-Americana, o time volta a atuar pelo Brasileirão, em que derrotou o Atlético Mineiro na rodada passada.

O técnico Cuca tem os seguintes desfalques por lesão: Alison, Raniel, Vladimir, Pará, Carlos Sánchez e Renyer. Mano Menezes não poderá contar com Ernando, João Pedro e Rodriguinho.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo, Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba, Gregore, Elias, Ramon (Daniel), Rossi, Clayson e Gilberto.