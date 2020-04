Santos capricha em campanha para manter sócio durante crise

Em meio a pandemia de coronavírus Covid-19 as questões financeiras estão bastante delicadas para todo mundo - para pessoas e instituições. Com o futebol não está sendo diferente e, uma crise pode impactar o futuro do esporte, quando voltar à situação normal.

A crise nas receitas do clube já está sendo tratada por eles como realidade - sem renda de jogos, com os patrocínios diminuindo e com as contas que continuam chegando. Para isso, pelo mundo todo medidas têm sido estudadas e tomadas para que o impacto seja o menor possível.

O Barcelona decidiu reduzir os salários em 70% enquanto perdurar a crise. No Brasil, alguns clubes seguiram o mesmo caminho e anunciaram a redução - como foi o caso do Atlético-MG, por exemplo. Mas além de cortar despesas é necessário que o dinheiro continue entrando e é justamente para isso que está voltada a nova campanha do Santos.

No mês de aniversário do clube, o programa de sócios - o Sócio Rei -, teve uma propaganda voltada para manter os sócios nos tempos de crise, em que os cancelamentos devem aumentar, além de angariar novos membros para o programa.. A campanha emocionante do clube exalta o torcedor como parte essencial da história do time e das conquistas que vieram ao longo dos anos.

Nas redes sociais, o manifesto do Santos veio como uma mensagem que tocou os torcedores: Sempre contrariamos a lógica e dessa vez não será diferente. Vamos virar esse jogo e seguir fazendo do Santos cada dia mais forte!⁣⁣⁣⁣". Nos comentários, o santista abraçou a causa levantada pelo time e ficou bastante emocionada com o texto.

Leia o manifesto na íntegra:

"Por décadas, idolatramos reis, rainhas e príncipes. Cultuar mitos, para nós, é costume passado de geração a geração, é uma espécie de herança santista. Afinal, a lenda do reino se perpetua a partir da capacidade do seu povo orgulhoso de contar e recontar sua história, mas, acima de tudo, de escrever seus próximos capítulos com protagonismo ímpar.

O soco no ar não existiria, se não fosse a multidão em polvorosa aflita por mais um lance mágico do Rei. Se em 95 vocês tivessem desistido, o que seria de nós hoje? Só quem ergueu as faixas viradas consegue mensurar quanto tempo duraram aqueles segundos intermináveis das pedaladas. Para nós, 18 anos. A ousadia e a alegria também não seriam tão avassaladoras se não fossem os gritos da arquibancada que diziam: “vai, vai pra cima, moleque”.

A história mostra que nada é mais santista do que um dia após o outro. E é justamente nos momentos mais difíceis que esse nosso mantra se reafirma, a partir da crença de vocês, nossa torcida, nosso nobre povo que dá sentido à nossa existência e que nunca deixou de acreditar.

Neste momento, o mundo e o futebol, por consequência, passam por uma crise sem precedentes, que ultrapassa os limites do campo, mas que impacta diretamente no que acontecerá dentro dele e em nossas receitas mais fundamentais. Você, Sócio Rei, personagem principal de tantas histórias, como sempre, será imprescindível.

Em abril, mês de nosso aniversário, quando celebramos o início dessa trajetória singular, criaremos descontos especiais nas adesões ao nosso programa de sócios e também condições diferenciadas de renovação, para beneficiar você que já é associado. Mais uma vez, é hora de estarmos juntos – mas, agora, cada um de sua casa – para enfrentarmos esta dura fase.