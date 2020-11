"Diferença é brutal", diz preparador de goleiros do Santos sobre altitude

O Santos inicia nesta quarta-feira, a disputa por uma vaga para as quartas de final da Libertadores. O time paulista já chegou ao Equador para enfrentar a LDU a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Na véspera da partida, o preparador de goleiros Arzul explicou as diferenças que os goleiros enfrentam por estar na altitude, principalmente com relação à velocidade e direção das bolas chutadas ao gol.

"A diferença é brutal. Quando você bate na bola, se o goleiro sai junto com ela, não consegue chegar. A preferência da adaptação é estudar o tempo de bola, pra gente pegar um pouco da velocidade, que aumenta cada vez mais. E a bola balança demais, fica mais leve", disse Arzul, em entrevista à TV oficial do clube.

Confira no vídeo acima como foi a viagem do Santos até o Equador para o confronto contra a LDU, a 2.850 metros acima do nível do mar, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.