O Santos visita o Boca Juniors nesta quarta-feira para iniciar a disputa por uma das vagas na final da Libertadores, em que poderá enfrentar o River Plate ou o Palmeiras, que abriu ampla vantagem em Buenos Aires.

Confira no vídeo acima imagens do desembarque do time brasileiro na véspera do jogo, que está marcado para iniciar às 19h15 na Bombonera.