Após vencer no jogo de ida por 2 a 1, o Santos visita o Deportivo Lara em partida válida pela segunda fase da pré-Libertadores de 2021.

Confira como foi a chegada do Peixe à Venezuela e o último treino do elenco antes da decisão, que está marcada para as 17h15 (horário de Brasília) desta terça-feira.