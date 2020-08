Santos demite Jesualdo Ferreira após 15 jogos

Jesualdo Ferreira não é mais técnico do Santos. O português de 74 anos chegou à Vila Belmiro em dezembro de 2019 após a saída de Jorge Sampaoli e somou apenas 15 jogos.

Apesar da liderança na primeira fase do Campeonato Paulista, o desempenho do time não atingiu as expectativas, com aproveitamento de menos de 50% após seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

A gota d'água foi a eliminação antecipada na competição estadual em derrota por 3 a 1 contra a Ponte Preta. Além do Brasileirão, que começa no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino, o Peixe tem pela frente a Libertadores, em que lidera o Grupo G.

Segundo 'Globoesporte' o clube deve aproximadamente R$ 5 milhões ao treinador entre direitos de imagem atrasados e a parte reduzida dos salários sem acordo. O portal também aponta Cuca como o principal candidato a assumir o comando da equipe.

A Nota oficial do Santos

"A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jesualdo Ferreira não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o extremo profissionalismo do técnico durante o tempo em que esteve no comando do Peixe e deseja sorte na continuidade de sua carreira.

Os auxiliares Rui Águas, Antonio Oliveira, Daniel Gonçalves e Pedro Bouças, e o preparador José Pedro Pinto, também não seguem no Santos FC".