O futebol brasileiro está ainda pendente de evolução para poder voltar com força total após paralisação por conta do coronavírus. O Santos está se preparando para garantir uma volta aos treinos da maneira mais segura possível.

Ao todo, os jogadores do Peixe realizaram sete dias seguidos de avaliações, sem pausa no último fim de semana. No vídeo acima, você confere como foi essa bateria de exames.