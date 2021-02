Santos entra na disputa por Adryelson

O Santos é o mais novo interessado na contratação de Adryelson. A Goal apurou que o Peixe acompanha o desempenho do jovem zagueiro do Sport há meses e iniciou nos últimos dias os primeiros contatos para avançar com uma negociação.

Também na mira de Braga, de Portugal, e Kasimpasa, da Turquia, o defensor de 22 anos está atualmente avaliado em aproximadamente R$ 8 milhões pelo clube pernambucano.

O camisa 34 do Leão da Ilha é visto nos bastidores da Vila Belmiro como o reforço ideal para suprir a saída recente de Lucas Veríssimo, que foi vendido para o Benfica.

Revelado pelo próprio Sport, tendo atuado ainda na equipe sub-20 do Palmeiras em 2018, Adryelson conta no currículo com convocações à seleção sub-17 e também sub-23, quando disputou o Torneio de Toulon, em 2019.